Fortuna Sittard en fazla takipçi artıran kulüp oldu

Fortuna Sittard en fazla takipçi artıran kulüp oldu

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarında yüzde 160.3 oranında büyüme yaşadı.

Football Benchmark’ın araştırmasında, 1 Temmuz-31 Temmuz arasında geçen 31 günlük süreçte en fazla takipçi artıran kulüpler sıralandı.

Yayınlanan listede dünya genelinde ilk 5’te Süper Lig şampiyonu Başakşehir ve Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Fortuna Sittard yer aldı.

YÜZDE 160 ORANINDA BÜYÜME

Türk kullanıcıların adeta hücumuna uğrayan Fortuna Sittard, Temmuz 2020 boyunca Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarında yüzde 160.3 oranında büyüyerek rekor kırdı ve ilk sırayı kaptı.

Acun Ilıcalı’ya geçen Hollanda kulübünün özellikle Instagram’da yüzde 419 büyüdüğü aktarıldı. Twitter’da da yüzde 32’lik büyüme dikkat çekti.

BAŞAKŞEHİR 5. SIRADA

Süper Lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanan Başakşehir de yüzde 10.4’lük büyüme oranıyla dünya genelinde 5. oldu.

Turuncu-lacivertli kulübün Youtube’da yüzde 17, Instagram’da da yüzde 16.8 büyümesi gözlerden kaçmadı. Listede ayrıca İngiltere’den Leeds United ve Sheffield United yer alırken, Brezilya’dan ise Fluminense kulübü bulundu.

Fluminense’nin bilhassa Youtube’da yüzde 179.6 oranında büyümesi dikkat çekti.