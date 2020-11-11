Fortuna Sittard, Kevin Hofland ile yollarını ayırdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard'da kötü futbolun faturası kesildi. Kulübün resmi Twitter sayfası, teknik direktör Kevin Hofland'ın görevine son verildiğini duyurdu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, 8. haftanın ardından sadece 3 puan alarak ligin dibine demir atmıştı.

HOFLAND İLE YOLLAR AYRILDI

Kötü sonuçların ardından harekete geçen yönetim, teknik direktör Kevin Hofland ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ligde galibiyeti bulunmayan ve sadece 3 beraberlik alabilen Fortuna Sittard'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı ise merak konusu oldu.

"ACI BİR KARAR"

Kevin Hofland'ın görevine son verilmesi hakkında açıklamalar yapan Işıtan Gün, "Son derece acı bir karar. Özellikle Kevin'i bu kadar uzun bir süredir tanıdığımızı ve birbirimize çok büyük saygı duyduğumuzu düşünürsek gerçekten çok acı bir karar. Kevin'in nitelikleri inkar edilemeyecek kadar önemli ancak futbolda bazen kulüplerin çıkarları doğrultusunda hareket etmek zorundasınız, bu nedenle duygular her zaman ikinci planda olmak zorunda." şeklinde konuştu.