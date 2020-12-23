Fortuna Sittard son 4 maçın 3'ünü kazandı

Acun Ilıcalı'nın 'Doğru hamleler ile üst sıralara doğru yükseleceğiz' demesinin ardından çıkışa geçen Fortuna Sittard, oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazandı, 1'inde ise berabere kaldı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, lige çok kötü başlamış ve ilk 9 haftada maç kazanamamıştı.

Kötü gidişatı sonlandırmak için devreye giren Ilıcalı'nın da hamlesi ile teknik adam değişikliğine giden Sittard takımı, son 4 maçında 10 puan topladı ve hiç yenilmedi.

ACUN MÜDAHALE ETTİ

Ilıcalı'nın yaptığı müdahale ve alınan kararla göreve gelen Sjors Ultee, son 4 lig maçında 10 puan topladı ve yenilmedi.

Fortuna Sittard'ın son 4 maçı:

Fortuna Sittard 3-2 Willem II

Heracles 1-2 Fortuna

Sittard Utrecht 1-1 Fortuna Sittard

Fortuna Sittard 2-1 Waalwijk







