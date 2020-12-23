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- Fortuna Sittard son 4 maçın 3'ünü kazandı
Fortuna Sittard son 4 maçın 3'ünü kazandı
Acun Ilıcalı'nın 'Doğru hamleler ile üst sıralara doğru yükseleceğiz' demesinin ardından çıkışa geçen Fortuna Sittard, oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazandı, 1'inde ise berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 23.12.2020 - 10:26
- Güncelleme : 23.12.2020 - 10:51
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, lige çok kötü başlamış ve ilk 9 haftada maç kazanamamıştı.
Kötü gidişatı sonlandırmak için devreye giren Ilıcalı'nın da hamlesi ile teknik adam değişikliğine giden Sittard takımı, son 4 maçında 10 puan topladı ve hiç yenilmedi.
ACUN MÜDAHALE ETTİ
Ilıcalı'nın yaptığı müdahale ve alınan kararla göreve gelen Sjors Ultee, son 4 lig maçında 10 puan topladı ve yenilmedi.
Fortuna Sittard'ın son 4 maçı:
Fortuna Sittard 3-2 Willem II
Heracles 1-2 Fortuna
Sittard Utrecht 1-1 Fortuna Sittard
Fortuna Sittard 2-1 Waalwijk