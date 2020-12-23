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    Fortuna Sittard son 4 maçın 3'ünü kazandı

    Acun Ilıcalı'nın 'Doğru hamleler ile üst sıralara doğru yükseleceğiz' demesinin ardından çıkışa geçen Fortuna Sittard, oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazandı, 1'inde ise berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 10:26
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 10:51
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    Fortuna Sittard son 4 maçın 3'ünü kazandı

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, lige çok kötü başlamış ve ilk 9 haftada maç kazanamamıştı.

    Kötü gidişatı sonlandırmak için devreye giren Ilıcalı'nın da hamlesi ile teknik adam değişikliğine giden Sittard takımı, son 4 maçında 10 puan topladı ve hiç yenilmedi.

    Fortuna Sittard son 4 maçın 3 ünü kazandı #1

    ACUN MÜDAHALE ETTİ

    Ilıcalı'nın yaptığı müdahale ve alınan kararla göreve gelen Sjors Ultee, son 4 lig maçında 10 puan topladı ve yenilmedi.

    Fortuna Sittard'ın son 4 maçı:

    Fortuna Sittard 3-2 Willem II
    Heracles 1-2 Fortuna
    Sittard Utrecht 1-1 Fortuna Sittard
    Fortuna Sittard 2-1 Waalwijk

    Fortuna Sittard son 4 maçın 3 ünü kazandı #2


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