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    Fortuna Sittard son sıraya demir attı

    Fortuna Sittard son sıraya demir attı

    Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard, 9 haftası geride kalan ligde henüz galibiyetle tanışamadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 09:30
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 09:34
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    Hollanda Ligi'nin 9. haftasında Fortuna Sittard ile Feyenoord karşı karşıya geldi.

    Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

    Bu sonuçla Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, ligin dibine iyice demir atmış oldu.

    Fortuna Sittard son sıraya demir attı #1

    6 YENİLGİ 3 BERABERLİK

    Çıktığı 9 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 3 yenilgi alan Hollanda ekibi, sadece 3 puan toplayabildi.

    Ilıcalı'nın devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapması bekleniyor.

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    Fortuna Sittard son sıraya demir attı #3

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