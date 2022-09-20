Fortuna Sittard'dan Wesley Sneijder'e teklif

Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un formasını giydiği Hollanda ekibi Fortuna Sittard, bir dönem Galatasaray forması da giyen futbolcu Wesley Sneijder'e kulüpte görev vermek için görüşmelerde bulunuyor.

Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un formasını giydiği Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard, bir dönem Galatasaray forması da giyen efsane oyuncu Wesley Sneijder'e kulüpte görev vermek için görüşmelerini sürdürüyor.

Fortuna Sittard maçını tribünden takip etti

Voetbal International'da yer alan habere göre Fortuna Sittard'ın Excelsior ile oynadığı maçı tribünden takip eden Sneijder, kulüp yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Hollanda ekibi büyümeyi hedefliyor

İddialara göre 5-6 kulübün birbiriyle bağlantılı olduğu yeni bir proje başlatmak isteyen Fortuna Sittard, hem takımın bütçesini önemli düzeyde arttırmayı hem de kulübün Avrupa futbolunda önemli bir seviyeye çıkmasını amaçlıyor ancak projenin detayları henüz tam olarak netlik kazanmış değil.

"Sneijder gibi biriyle kapılar çok daha hızlı açılıyor"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan bir yetkili Sneijder hakkında şu sözleri dile getirdi: "Projemizi düzgün bir şekilde kurmak için futbolun içinden bir insan ağı kurmak istiyoruz. Wesley Sneijder gibi biriyle kapılar çok daha hızlı açılıyor. Wesley, kulüpleri birbirine bağlayacak kişilerden biri olabilir. Ama önce biraz daha görüşme yapmalıyız. Her şeyi detaylı bir şekilde tartışmak için gelecek yeniden buraya gelecek. Ondan sonra hangi role gelebileceğini göreceğiz."