Ronaldo'nun 'kola içmeyin' çıkışının ardından ABD basınından Fox News, oyuncuyla ilgili yaptığı haberde 'küstah' ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo’nun, EURO 2020 F Grubu’nda Portekiz’in Macaristan’la oynadığı maç öncesinde kolayı kenara alıp “Su için!” mesajı vermesi, büyük yankı uyandırmıştı.

Ronaldo’nun bu hareketinden sonra Coca Cola, çok büyük bir zarara uğramış ve 1 günde 4 milyar dolar değer kaybetmişti.

Bu hareketin ardından dün oynanan Rusya-Finlandiya maçının ardından Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, basın toplantısında masada duran bir kolayı açıp içmişti.

Rusya Teknik Direktörü Cherchesov basın toplantısında kola içti İZLE

“RONALDO’NUN ‘KÜSTAH’ GÖSTERİSİ”

Bu iki olayın ardından ABD medyasından Fox News, Ronaldo’yu hedef aldı. Fox yaptığı haberde, Ronaldo’nun hareketini ‘kütahlık’ olarak değerlendirirken, Stanislav Cherchesov’u övdü.

Haberde, “Cristiano Ronaldo nedeniyle Euro 2020'nin havası değişti. Portekiz'in Macaristan'a karşı mücadelesi öncesinde Ronaldo, basın toplantısında bir çift cam Coca-Cola şişesini önündeki masadan kaldırdı.

36 yaşındaki Ronaldo, şişeleri gözlerden uzak bir yere koyduktan sonra bir şişe suyu havaya kaldırarak 'Su için' dedi.

Coca-Cola'nın hisseleri, Ronaldo'nun ‘küstah’ gösterisinin ardından yüzde 1,6 değer kaybetti.

Ancak Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, söz konusu içecekten içti.” ifadeleri kullanıldı.

Ronaldo'dan basın toplantısında 'kola içemeyin' mesajı İZLE

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