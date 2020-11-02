Francesco Totti koronavirüse yakalandı

Roma efsanesi Francesco Totti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Totti kendisini evinde karantinaya aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, spor camiasından bir kişiye daha bulaştı.

Roma efsanesi Francesco Totti'nin koronavirüse yakalandı.

Ateşi yükselen ve kendini iyi hissetmeyen eski futbolcunun test yaptırdığı ve test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

EŞİ DE TEST YAPTIRACAK

Totti'nin yanı sıra eşi Ilary Blasi'nin de koronavirüs riski taşıdığı, herhangi bir sağlık sorunu olmasa da Blasi'ye de test yapılacağı ifade edildi.

BABASINI KORONADAN KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Totti, geçtiğimiz günlerde babası Enzo Totti'yi koronavirüsten kaybetmişti.