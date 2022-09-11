Francesco Totti'den 'aldatılma' itirafı

İtalya Serie A Ligi takımlarından Roma'nın efsane futbolcularından olan Francesco Totti, eski eşi Ilary Blasi'nin yüzünden depresyona girdiğini itiraf etti.

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma'nın efsane futbolcularından Francesco Totti, eski eşi Ilary Blasi'nin kendisini aldatması üzerine depresyona girdiğini açıkladı.

Efsane futbolcu Totti'nin özel hayatına dair açıklamaları şu şekilde:

"Köpek gibi acı çektim, ağladım"

Corriere Della Sera'ya konuşan Totti, "Geçen yıl Ilary'nin birden çok sevgilisi olduğunu söylüyorlardı. 'İmkansız' dedim. Ilary'nin telefonunda mesajları buldum. Ilary'nin kod adları kullandığını da fark ettim. Bunu sonbaharda anladım ama mesajlar çok eskiye dayanıyordu. Konu Ilary değildi, konu çocuklardı, aileydi. Köpek gibi acı çektim, ağladım. Depresyona girdim. Uykusuz geceler geçirdim. Artık ben, ben değildim" dedi.

"Uykusuz geceler geçirdim"

Evliliğini kuratramaya çalıştığını söyleyen Francesco Totti, "Depresyona girdim. Evliliğin bitmesi için uzun süre gerekti. Noemi Bocchi beni bu depresyondan çıkaran kişi oldu. Bir anda haberler gazetelerde çıkmaya başladı. Onlar söylentilerdi ama kanıtlar bendeydi. Ben ve Ilary hakkında. Uykusuz geceler geçirdim. Haberlerle birlikte yeniden depresyona girdim. Artık ben, ben değilim. Başka bir insandım. Beni kurtaran Noemi oldu." ifadesini kullandı.

"Noemi ile ilk başta arkadaştım"

Çıkan haberler sonrası Noemi'nin kendisine yardım ettiğini söyleyen Totti, "Noemi ile ilk başta arkadaştım. Olimpico'da uzak oturduğumuz gün arkadaştık. O arkadaşlarıyla birlikte spora gitmiş, padel oynamış ve ardından Olimpico'ya gelmişler. Haberim yoktu. O an arkadaştık zaten. Arkadaşım olan birinin gelişinden haberim olsaydı yan yana otururduk, neden uzak oturmayı tercih edelim ki." dedi.

"Hem o adam varmış, hem de başkaları..."

Daha önceden de aldatıldığını itiraf eden Roma efsanesi, "Aldatıldığımı öğrendiğim o ilk günlerde sesimi çıkarmadım. Hala ailemi kurtarabileceğimi düşünüyordum. Bir noktada dayanamadım ve Ilary'e diğer adamı sordum. İnkar etti, tanımadığını söyledi. Sonra bildiğimi fark etti. Bana sadece kahve içmek için görüştüğünü söyledi. Fark ettim ki Mart 2021'de tanışmışlar. Hem o adam varmış, hem de başkaları..." cümleleriyle sözlerini noktaladı.