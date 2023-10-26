Franck Ribery: Robben ile birlikte Ronaldo ve Messi'den daha iyiydik

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Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen yıldız futbolcu Franck Ribery, 21 Ekim 2022 tarihinde futbol kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Son olarak Serie A ekiplerinden Salernitana forması giyen Ribery, sürpriz bir iddiaya imza attı.

Ribery, Bayern Münih'te uzun süre birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Arjen Robben ile birlikte Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den daha iyi olduklarını söyledi.

"Ronaldo ve Messi'den daha iyi olduğumuzu düşünüyorum"

40 yaşındaki futbol adamı, şu ifadeleri kullandı:

Robben ile birlikte bir noktada Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ancak onlar El Clasico'da oynadılar, dolayısıyla taraftarlar onları daha fazla izlediği için bu onların avantajına oldu.