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    Franck Ribery trafik kazası geçirdi

    Fransız futbolcu Franck Ribery, trafik kazası geçirdi. Tecrübeli yıldız, kazada başından hafif şekilde yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 17:45
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    Franck Ribery trafik kazası geçirdi

    İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'da forma giyen Franck Ribery, trafik kazası geçirdi.

    Fransız futbolcunun içinde olduğu araç, pazar gecesi Salerno'ya 40 kilometre mesafedeki Capaccio-Paestum'da bir trafik ışığının direğine çarptı. Kazada başından hafif bir şekilde yaralanan Ribery, hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından evine geçti.

    Franck Ribery trafik kazası geçirdi #1

    KULÜP DUYURDU

    Salernitana'nın basın açıklamasında, "Ribery, arabayı kendisinin kullanmadığı bir trafik kazasına karıştı ve hafif bir kafa travması geçirdi. Oyuncu, önlem olarak birkaç gün dinlenecek." ifadeleri yer aldı.

    Ribery'nin, cuma günkü Inter karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı ise belirsiz.


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