Frank Lampard: Haaland'ı Chelsea'ye istemiştim

Everton'u çalıştıran İngiliz teknik adam Frank Lampard, Chelsea'nin başındayken Erling Haaland'ı transfer etmek istediklerini söyledi.

İngiltere Premier Lig'de 16 maç sonunda topladığı 14 puanla 16. sırada yer alan ve zor günler geçiren Everton'da takımın İngiliz teknik direktörü Frank Lampard önemli itiraflarda bulundu.

44 yaşındaki çalıştırıcı ligin 18. haftasında Manchester City deplasmanına konuk olacakları maçtan önce basın toplantısında konuştu. Lampard, Manchester City'nin 20 maçta 26 gol atan Norveçli forveti Erling Haaland hakkında açıklamalar yaptı.

"Onu kadroma katmak istemiştim"

Chelsea döneminde Haaland'ı istediğini söyleyen Frank Lampard, "Haaland inanılmaz bir oyuncu. Sahip olduğu özellikler ile tüm liglerde çok rahat bir şekilde oynayabilir. Ona büyük bir saygı duyuyorum.

Ona karşı oynadığımız bir Salzburg maçında dikkatimi inanılmaz çekmişti. Chelsea'yi çalıştırdığım dönemde onu kadroma katmak istemiştim ancak bu gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.