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    Frank Lampard'dan Dele Alli açıklaması

    Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen oyuncusu Dele Alli hakkında açıklamalarda bulundu.
    • 04.11.2022 - 20:30
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    Frank Lampard'dan Dele Alli açıklaması

    Beşiktaş, transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan Dele Alli'yi transfer ederek dünya çapında ses getirmişti. Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Beşiktaş'ın kiraladığı Dele Alli'yle alakalı konuştu.

    Lampard yaptığı açıklamada; oyuncuyla birebir görüşme gerçekleştirmediğini ancak kiralık oyunculardan sorumlu James Vaughan'nın oyuncuyla sık sık temas halinde olduğunu söyledi.

    "Alli ile ilgili en son Şenol Güneş'in yaptığı yorumları gördüm"

    Genç çalıştırıcı, "Dele Alli ile şahsen görüşmedim ama kiralık oyuncularımızdan sorumlu olan James Vaughen, oyuncu ile sık sık görüşüyor. Dele Alli ile ilgili en son Şenol Güneş'in yaptığı yorumları gördüm." dedi.

    Frank Lampard dan Dele Alli açıklaması #1

    Alli 1 gol kaydetti

    Dele Alli, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetti. İngiliz oyuncu tek golünü ligin 5. haftasında Ankaragücü deplasmanında attı.

    Frank Lampard dan Dele Alli açıklaması #2


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