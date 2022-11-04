Frank Lampard'dan Dele Alli açıklaması

Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen oyuncusu Dele Alli hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan Dele Alli'yi transfer ederek dünya çapında ses getirmişti. Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Beşiktaş'ın kiraladığı Dele Alli'yle alakalı konuştu.

Lampard yaptığı açıklamada; oyuncuyla birebir görüşme gerçekleştirmediğini ancak kiralık oyunculardan sorumlu James Vaughan'nın oyuncuyla sık sık temas halinde olduğunu söyledi.

"Alli ile ilgili en son Şenol Güneş'in yaptığı yorumları gördüm"

Genç çalıştırıcı, "Dele Alli ile şahsen görüşmedim ama kiralık oyuncularımızdan sorumlu olan James Vaughen, oyuncu ile sık sık görüşüyor. Dele Alli ile ilgili en son Şenol Güneş'in yaptığı yorumları gördüm." dedi.

Alli 1 gol kaydetti

Dele Alli, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetti. İngiliz oyuncu tek golünü ligin 5. haftasında Ankaragücü deplasmanında attı.