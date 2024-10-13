Haber Merkezi

Frankfurt U9 takımının genç kalecisi, geçtiğimiz günlerde oynanan maçta futbol dünyasını şaşkına çeviren bir performansa imza attı.

Maçın son dakikalarında, takımının bir gol geride olduğu anlarda, kaleci, kalesini terk ederek rakip sahaya doğru ilerledi ve inanılmaz bir solo koşuyla tüm rakip oyuncuları geçerek topu ağlarla buluşturdu.

HERKES ŞAŞTI KALDI

Genç yetenek, kendi ceza sahasından başlattığı akında, hızı ve becerisiyle rakip defans oyuncularını birer birer ekarte etti. Kalecinin bu beklenmedik atağı, tribünlerdeki aileleri de coşturdu.

Bu golle maç 2-2 berabere biterken, genç kalecinin bu eşsiz performansı, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

ANTRENÖRDEN ÖVGÜ

Maç sonrası konuşan takım antrenörü, "Bu çocukta büyük bir potansiyel görüyoruz. Bugün sahada sadece kaleci değil, bir forvet gibi oynadı. Onun bu cesareti ve yeteneği, futbolun ne kadar sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha gösterdi," dedi.