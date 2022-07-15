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    Fransa, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde

    2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Fransa çeyrek finale çıktı.
    • 15.07.2022 - 04:51
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    Fransa, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde

    İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın D Grubu mücadelesinde İtalya ile İzlanda, 1-1 berabere kaldı. İzlanda'nın golünü Karolina Lea Vilhjalmsdottir, İtalya'nın golünü ise Valentina Bergamaschi attı.

    Belçika'yı yenen Fransa, çeyrek finali garantiledi

    Grubun diğer mücadelesinde Fransa, Belçika'yı Kadidiatou Diani ve Griedge Mbock Bathy'nin golleriyle 2-1 yendi. Belçika'nın golünü Janice Cayman kaydetti.

    D Grubu'nda ikide iki yapan ve 6 puana ulaşan Fransa, lider olarak çeyrek finale kalmayı garantiledi. Grupta İzlanda 2, Belçika ve İtalya birer puanla sıralandı.

    Fransa, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası nda çeyrek finalde #1

    Fransa, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası nda çeyrek finalde #2

    Fransa, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası nda çeyrek finalde #3


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