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    Fransa ekibi Angers'a komando eğitimi

    Fransa ekibi Angers'a komando eğitimi

    Fransa Lig 1 ekiplerinden Angers Teknik Direktörü Gerard Baticle, takım ruhunu daha da yükseltebilmek için oyuncularını komando kıyafetleri ile zorlu bir eğitimden geçirdi
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2021 - 14:23
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 15:05
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    Liglerin sona ermesinin ardından takımlar yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeni sezona hazır bir şekilde girmek isteyen kulüpler, sıkı çalışıyor.

    Takımlarıyla başarıya ulaşmak isteyen hocalar farklı antrenman teknikleri uygulayabiliyor.

    Onlardan biri de Fransa Lig 1 ekiplerinden Angers Teknik Direktörü Gerard Baticle...

    Fransa ekibi Angers'a komando eğitimi İZLE

    FUTBOLCULARA KOMANDO EĞİTİMİ

    Baticle takım ruhunu daha da yükseltebilmek için farkı bir teknik deniyor.

    Teknik direktör Gerard Baticle, takım ruhunu daha da yükseltebilmek için oyuncularını komando kıyafetleri ile zorlu bir eğitimden geçirdi. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.

    Fransa ekibi Angers a komando eğitimi #1

    Fransa ekibi Angers a komando eğitimi #2

    Fransa ekibi Angers a komando eğitimi #3

    Fransa ekibi Angers a komando eğitimi #4

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