Fransa Lig 1 ekiplerinden Angers Teknik Direktörü Gerard Baticle, takım ruhunu daha da yükseltebilmek için oyuncularını komando kıyafetleri ile zorlu bir eğitimden geçirdi

Liglerin sona ermesinin ardından takımlar yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeni sezona hazır bir şekilde girmek isteyen kulüpler, sıkı çalışıyor.

Takımlarıyla başarıya ulaşmak isteyen hocalar farklı antrenman teknikleri uygulayabiliyor.

Onlardan biri de Fransa Lig 1 ekiplerinden Angers Teknik Direktörü Gerard Baticle...

Fransa ekibi Angers'a komando eğitimi İZLE



FUTBOLCULARA KOMANDO EĞİTİMİ

Baticle takım ruhunu daha da yükseltebilmek için farkı bir teknik deniyor.

Teknik direktör Gerard Baticle, takım ruhunu daha da yükseltebilmek için oyuncularını komando kıyafetleri ile zorlu bir eğitimden geçirdi. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.