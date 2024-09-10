Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'yı 2 golle geçti

AA & Ensonhaber
Avrupa UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 2 ikinci hafta mücadelesinde Fransa, konuk ettiği İtalya'ya 3-1 yenildiği ilk maçın ardından, ikinci maçında yine evinde Belçika'yı ağırladı.
DEMBELE'DEN ÖNCE ASİST, SONRA GOL
Geçen hafta İtalya'ya karşı oynanan ve 3-1'lik alınan mağlubiyette kaçırdığı pozisyonlardan dolayı eleştrilerin hedefi olan 25 yaşındaki Kolo Muani, 29. dakikada Dembele'nin şutunda seken topu tamamladı ve ülkesini 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin 57. dakikasında Kante'nin pasında topla buluşan Dembele, sol ayağıyla ceza sahası içinden şutunu çekti ve maçın skorunu belirleyen golü attı.
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