Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'yı 2 golle geçti UEFA Uluslar Ligi - Lig A Grup 2 ikinci hafta mücadelesinde Fransa, evinde ağırladığı Belçika'yı Kolo Muani ve Dembele'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Avrupa UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 2 ikinci hafta mücadelesinde Fransa, konuk ettiği İtalya'ya 3-1 yenildiği ilk maçın ardından, ikinci maçında yine evinde Belçika'yı ağırladı.

DEMBELE'DEN ÖNCE ASİST, SONRA GOL

Geçen hafta İtalya'ya karşı oynanan ve 3-1'lik alınan mağlubiyette kaçırdığı pozisyonlardan dolayı eleştrilerin hedefi olan 25 yaşındaki Kolo Muani, 29. dakikada Dembele'nin şutunda seken topu tamamladı ve ülkesini 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin 57. dakikasında Kante'nin pasında topla buluşan Dembele, sol ayağıyla ceza sahası içinden şutunu çekti ve maçın skorunu belirleyen golü attı.