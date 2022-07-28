Fransa’da akşam maçları yasaklanabilir

Fransa Spor Bakanlığı, enerji tasarrufu için yeni tedbirlerini açıkladı. Maç saatleri için tarihi bir karar gündemde; futbol müsabakaları yalnızca sabah saatlerinde oynanabilir.

Enerji tasarrufu kapsamında birtakım kararlar alınacağı sinyalleri, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera tarafından daha önce vermişti.

Castera, “Enerji tasarrufu için spor müsabakaları hava karardıktan sonra oynanmayabilir. Bu önümüzdeki bir seçenek, bu kış bunu uygulayabiliriz.” açıklamasını yaptı.

Akşam maçları oynanmayabilir

Fransız haber sitesi Footamateur’de yer alan habere göre; futbol ve özellikle ragbideki gece maçları olası bir yasakla karşı karşıya. Bakanlık, stadyum aydınlatmasından enerji tasarrufu sağlamayı düşünüyor. Bu uygulamanın hayata geçmesi halinde özellikle futbol müsabakalarının tehlike altında olacağı söyleniyor.

Futbol maçlarının cumartesi ve pazar günleri gece geç saat dilimlerinde oynandığı düşünülürse bu uygulama ciddi tartışmaları da beraberinde getireceği düşünülüyor.

Tüketim azaltılmak isteniyor

Enerji tasarrufunun Fransa hükümeti tarafından desteklendiği ve uygulamanın 2 yıl içerisinde ülkedeki enerji tüketimini yüzde 10 azaltacağı ifade edildi.

Spor kulüpleri kararı onaylamıyor

Bakanın yaptığı açıklama sonrası futbol ve ragbi maçları ciddi şekilde etkilenecek. Lig yönetimi ise söz konusu uygulamanın fayda getirmeyeceğini ve spor organizasyonlarını kötü etkileyeceği görüşünü paylaştı.

Yapılan açıklamada, “Bu yaklaşım, akşam maçlarının önemli olduğunu gerçeğini değiştirmez. Müsabakaların ekonomik ve organizasyonel dengelerine saygı gösterilmesi gerekir.” denildi.