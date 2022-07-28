Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2543
-0.03%
Bitcoin
423.915
7.91%
BTXN Coin
10.00
-10.31%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Fransa’da akşam maçları yasaklanabilir

    Fransa Spor Bakanlığı, enerji tasarrufu için yeni tedbirlerini açıkladı. Maç saatleri için tarihi bir karar gündemde; futbol müsabakaları yalnızca sabah saatlerinde oynanabilir.
    • 28.07.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa’da akşam maçları yasaklanabilir

    Enerji tasarrufu kapsamında birtakım kararlar alınacağı sinyalleri, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera tarafından daha önce vermişti.

    Castera, “Enerji tasarrufu için spor müsabakaları hava karardıktan sonra oynanmayabilir. Bu önümüzdeki bir seçenek, bu kış bunu uygulayabiliriz.” açıklamasını yaptı.

    Akşam maçları oynanmayabilir

    Fransız haber sitesi Footamateur’de yer alan habere göre; futbol ve özellikle ragbideki gece maçları olası bir yasakla karşı karşıya. Bakanlık, stadyum aydınlatmasından enerji tasarrufu sağlamayı düşünüyor. Bu uygulamanın hayata geçmesi halinde özellikle futbol müsabakalarının tehlike altında olacağı söyleniyor.

    Futbol maçlarının cumartesi ve pazar günleri gece geç saat dilimlerinde oynandığı düşünülürse bu uygulama ciddi tartışmaları da beraberinde getireceği düşünülüyor.

    Tüketim azaltılmak isteniyor

    Enerji tasarrufunun Fransa hükümeti tarafından desteklendiği ve uygulamanın 2 yıl içerisinde ülkedeki enerji tüketimini yüzde 10 azaltacağı ifade edildi.
    Spor kulüpleri kararı onaylamıyor

    Bakanın yaptığı açıklama sonrası futbol ve ragbi maçları ciddi şekilde etkilenecek. Lig yönetimi ise söz konusu uygulamanın fayda getirmeyeceğini ve spor organizasyonlarını kötü etkileyeceği görüşünü paylaştı.

    Yapılan açıklamada, “Bu yaklaşım, akşam maçlarının önemli olduğunu gerçeğini değiştirmez. Müsabakaların ekonomik ve organizasyonel dengelerine saygı gösterilmesi gerekir.” denildi.

    Fransa’da akşam maçları yasaklanabilir #1


    İlginizi Çekebilir

    Kayseri'de 150 bin liralık kablo çalan hırsız, polisten kaçamadı
    İç Haber

    Kayseri'de 150 bin liralık kablo çalan hırsız, polisten kaçamadı

    Kastamonu'da selden etkilenen Ezine Çayı’nda su çekildi
    Yaşam

    Kastamonu'da selden etkilenen Ezine Çayı’nda su çekildi

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir