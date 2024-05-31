Fransa'da LGBT bayrağını kapatan Mohamed Camara'ya 4 maç men Lig 1 ekibi Monaco'nun Malili orta saha oyuncu Mohamed Camara, Nantes maçında LGBT'ye destek veren armayı bantla kapattı. Federasyon Camara'ya 4 maç ceza verdi.

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Eşcinselliğe verdiği destekle bilenen Fransa'da, toplumun her kesimine eşcinsellik dayatılmaya devam ediyor. LGBT'nin öne çıkarıldığı alanlardan olan futbol da bundan nasibini aldı.

Son olarak Ligue 1 maçlarına takımlar, LGBT'yi destekleyen bir armayla çıktı.

Monaco'nun Malili orta sahası Mohamed Camara, söz konusu armanın üstünü beyaz bantla kapattı. Nantes'a karşı elde edilen 4-0'lık galibiyette Monaco'nun bir golünü de Camara atmıştı.

"LGBT için ceza verin"

Fransa Spor Bakanı Amélie Oudéa-Castéra, LGBT topluluğunu destekleyen formanın üzerindeki armanın kapatılmasının ardından "en güçlü yaptırımların" uygulanması çağrısında bulundu.

Ülkedeki futbol yorumcuları da Camara'nın Ligue 1'de oynamaması gerektiğini ifade etti.

4 maç men edildi

Öte yandan federasyon ise LGBT bayrağını kapatan Müslüman futbolcuya 4 maç ceza verdiğini duyurdu.

Monaco kulübü de yaptığı açıklamada, deneyimli futbolcuya ceza vereceklerini açıkladı.