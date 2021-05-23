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- Fransa'da Lille, şampiyonluk maçına çıkıyor
Fransa'da Lille, şampiyonluk maçına çıkıyor
- Haber Merkezi
- 23.05.2021 - 09:05
Ligue 1'in 38. ve son ahaftasında lider Lille, bugün TSİ 22.00'de Raymond Kopa Stadı'nda Angers'e konuk olacak.
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, karşılaşmayı kazanması halinde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
BERABERLİK HALİNDE PSG’NİN PUAN KAYBETMESİ GEREKİYOR
Lille'in berabere kalması halinde ise kuzey takımının kupayı müzesine götürebilmesi için ligde ikinci sırada yer alan Paris Saint-Germain'in (PSG) puan kaybetmesi gerekiyor.
Son hafta maçlarında Lille'in yenilmesi, PSG'nin berabere kalması ve Monaco'nun kazanması halinde üç takım sezonu aynı puanda bitirecek.
PSG İLE BİR PUANLIK FARK VAR
Bu durumda genel averajın sıralamayı belirleyeceği Ligue 1'de lider Lille'in +40, PSG'nin +56, Monaco'nun +34 averajı bulunuyor.
Ligue 1'de son haftaya Lille 80, PSG 79, Monaco ise 77 puanla girdi.
BİZİM ÇOCUKLARIN KATKISI
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lille'in bu sezonki başarısında önemli rol oynadı.
Burak Yılmaz, sezon içinde sakatlık geçirmesine rağmen attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışında avantajlı konumda bulunmasına büyük katkı sağladı.
Ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 15 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi konumunda.
35 yaşındaki forvet, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.
Burak Yılmaz'ın Olympique Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçilmişti.
Ligue 1'de bu sezon 31 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 28 karşılaşmada 3 gol kaydetti.