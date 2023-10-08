Fransa'da olay! Kaleciye havai fişek attılar Montpellier ile Clermont arasında oynanan maçta konuk takım Clermont'un kalecisi Mory Diaw'a tribünlerden atılan havai fişek isabet etti. Tecrübeli isim olay sonrasında bilincini kaybetti.

ensonhaber.com

Fransa'da oynanan Montpellier ile Clermont maçı yaşanan olaylar sebebiyle durduruldu.

Maçın 90. dakikasında Clermont kalecisi Mory Diaw'a tribünlerden atılan havai fişek isabet etti.

Bir anda yere yığılan file bekçisinin bilincini kaybettiği aktarıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu oyuncu için net bir açıklama yapılmadı.

Oyuncular soyunma odasına gitti

Olay sonrası hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Karşılaşmada Montpellier'in 4-2 üstünlüğü bulunuyordu.

Öte yandan Clermont forması giyen Neto'da olay sonrası seyirciye orta parmağını gösterdiği için kırmızı kart gördü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)