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- Fransa'da yılın 11'ine Lille'in Türk oyuncularını almadılar
Fransa'da yılın 11'ine Lille'in Türk oyuncularını almadılar
Fransa Lig 1'de Lille'i şampiyon yapan milli oyncularımızın hiçbirine yılın 11'inde yer verilmedi.
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 08:49
Fransa Ligue 1'de milli yıldızlarımızın formasını terlettiği Lille, tarihindeki 4. şampiyonluğa imza attı.
Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından hazırlanan sezonun 11'ine alınmadı.
Mili oyuncularımız Lille’in şampiyonluğunda toplamda 26 gol 12 asist kaydetti.
Bu karar Türk taraftarlar ve Lille taraftarları arasında tepki çekti.
YILIN 11’İ
LIGUE 1'İN SEÇTİĞİ YILIN 11'İ: Navas (PSG), Reinildo (Lille), Kimpembe (PSG), Marquinhos (PSG), Clauss (Lens), Tchouameni (Monaco), Andre (Lille), Paqueta (Lyon), Depay (Lyon), Mbappe (PSG), Neymar (PSG).