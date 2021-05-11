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- Fransa’da yılın futbolcusu adayı Burak Yılmaz
Fransa’da yılın futbolcusu adayı Burak Yılmaz
Fransa Ligue 1’de attığı gollerle takımı Lille’i şampiyonluğa götüren Burak yılmaz, yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 13:35
- Güncelleme : 11.05.2021 - 13:40
Sezon başında transfer olduğu Lille’de taraftarların büyük sevgisini kazanan Burak Yılmaz attığı gollerle ve asistleriyle takımını sırtladı.
KRAL’IN RAKİPLERİ MBAPPE VE NEYMAR
Canal+ tarafından organize edilen yılın futbolcusu ödülüne aday gösterilen Burak, Psg hegemonyasını yıkmak üzere Lille kulübünün en önemli oyuncularından biri haline geldi.
Bu sezon Ligue 1’de çıktığı 26 maçta 15 gol, 5 asistlik performans gösteren Yılmaz’ın rakipleri şöyle:
Neymar, Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
Memphis Depay (Lyon)
Wissam Ben Yedder (Monaco).