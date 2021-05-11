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    Fransa’da yılın futbolcusu adayı Burak Yılmaz

    Fransa Ligue 1’de attığı gollerle takımı Lille’i şampiyonluğa götüren Burak yılmaz, yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 13:40
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    Fransa’da yılın futbolcusu adayı Burak Yılmaz

    Sezon başında transfer olduğu Lille’de taraftarların büyük sevgisini kazanan Burak Yılmaz attığı gollerle ve asistleriyle takımını sırtladı.

    KRAL’IN RAKİPLERİ MBAPPE VE NEYMAR

    Canal+ tarafından organize edilen yılın futbolcusu ödülüne aday gösterilen Burak, Psg hegemonyasını yıkmak üzere Lille kulübünün en önemli oyuncularından biri haline geldi.

    Fransa’da yılın futbolcusu adayı Burak Yılmaz #1

    Bu sezon Ligue 1’de çıktığı 26 maçta 15 gol, 5 asistlik performans gösteren Yılmaz’ın rakipleri şöyle:

    Neymar, Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

    Memphis Depay (Lyon)

    Wissam Ben Yedder (Monaco).

    Fransa’da yılın futbolcusu adayı Burak Yılmaz #2

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