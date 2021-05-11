Fransa’da yılın futbolcusu adayı Burak Yılmaz

Fransa Ligue 1’de attığı gollerle takımı Lille’i şampiyonluğa götüren Burak yılmaz, yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Sezon başında transfer olduğu Lille’de taraftarların büyük sevgisini kazanan Burak Yılmaz attığı gollerle ve asistleriyle takımını sırtladı.

KRAL’IN RAKİPLERİ MBAPPE VE NEYMAR

Canal+ tarafından organize edilen yılın futbolcusu ödülüne aday gösterilen Burak, Psg hegemonyasını yıkmak üzere Lille kulübünün en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Bu sezon Ligue 1’de çıktığı 26 maçta 15 gol, 5 asistlik performans gösteren Yılmaz’ın rakipleri şöyle:

Neymar, Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Memphis Depay (Lyon)

Wissam Ben Yedder (Monaco).



