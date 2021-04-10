Fransız basını: Lille, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırıyor

Fransız basını finansal açıdan zor günler geçiren Fransız ekibinin sezon sonunda Yusuf Yazıcı'nın da içinde bulunduğu büyük piyasa değerlerine sahip olan 5 futbolcuyu elinden çıkaracağını yazdı.

Finansal açıdan kriz yaşayan Fransız ekibi Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basını Footmercato'da yer alan habere göre, Yusuf Yazıcı ile Lille'nin yolları sezon sonunda ayrılabilir. Ekonomik kriz yaşayan Fransız ekibinin bu krizden çıkabilmesi için yaz transfer döneminde 95 milyon euroya ihtiyacı olduğu belirtildi.

5 FUTBOLCU GÖZDEN ÇIKARILDI

Bu doğrultuda Lille'nin büyük piyasa değerleri olan futbolcuları elinden çıkarmayı düşündüğü ileri sürüldü. Gönderilmesi düşünülen futbolcu listesinde Sven Botman, Mike Maignan, Renato Sanches ve Jonathan Ikone gibi oyuncuların yanı sıra milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı da bulunuyor.

36 MAÇ 19 GOL

Koronavirüs nedeniyle milli aranın ardından formasından uzak kalan Yusuf Yazıcı, Lille ile bu sezon Fransa Lique 1, kupa ve Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı toplam 36 maçta 14 gol 5 asistlik performansıyla göz doldurdu.