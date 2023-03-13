Fransız ekibi Nantes'tan Mostafa Mohamed açıklaması

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Nantes ile Nice kozlarını paylaştı. Stade de la Beaujoire'de oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 88. dakikasında attığı golle takımı Nantes'a 1 puanı getiren Mostafa Mohamed hakkında teknik direktör Antoine Kombouare çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kombouare, oyuna sonradan dahil olan Mısırlı golcü ile arasında bir sorun olmadığını söyledi.

Nantes çalışıtırıcısı Antoine Kombouare, şöyle konuştu:

"Mustafa Muhammed ya da hiçbir oyuncumla sorunum yok. Ganago ve Delort gibi isimler kendisinin önünde. Takımda güçlü bir rekabet var. Mustafa Muhammed'in sonradan girmesini ve gol atmasını tercih ederim. Asla pes etmemesini istiyorum çünkü ona inanıyorum ve ondan vazgeçmedim. Ama şunu anladım, mutlu olması için daha fazla oynaması gerekiyor."