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    Fransız golcü Gignac sahada yığıldı

    Fransız golcü Gignac sahada yığıldı

    Tigres'in yıldızı Andre Pierre Gignac, kafasına gelen topun ardından hastanelik oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 14:41
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    Meksika Kupası'da Tigres ile Santos Laguna'nın karşı karşıya geldiği maç 1-1 bitti.

    Karşılaşmanın 90+3. dakikadasında Santos Laguna'da Felix Torres'in uzaklaştırmak istediği top Tigres'in Fransız yıldızı Andre Pierre Gignac'ın kafasının arkasına geldi.

    Yerde hareketsiz kaldı

    Bir kaç adım atan Gignac bir anda yüz üstü yere yığıldı. Bir süre hareketsiz kalan futbolcu sağlık ekibinin müdahelesiyle ayağa kalkabildi.

    Oyundan çıkmak için kenara yönelen futbolcu, sahayı terk etmek üzereyken de kusmaya başladı.

    Oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde de kusmaya devam eden futbolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.

    Fransız golcü Gignac sahada yığıldı ViDEO

    Gignac

    "Durumu iyi"

    Tigres teknik direktörü Diego Cocca, karşılaşmanın ardından tecrübeli golcünün sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

    Cocca yaptığı açıklama, "Önlem olarak hastaneye götürüldü. İstifra etmesi hepimizi endişelendirdi. Doktor durumununun iyi olduğunu söyledi." diye konuştu.

    Gignac

    Gignac


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