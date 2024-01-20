Franz Beckenbauer için anma töreni gerçekleştirildi

Almanya'da 7 Ocak'ta 78 yaşında hayatını kaybeden efsane futbolcu Franz Beckenbauer için Münih Allianz Arena'da bir anma töreni düzenlendi.
Anma törenine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, spor ve siyaset dünyasından temsilcilerin yanı sıra Beckenbauer'in arkadaşları ve 30 bin taraftar katıldı.
"Cennette meleklerin spor yapıp yapmadığını bilmiyorum"
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
Cennette meleklerin spor yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ama eğer öyleyse, o zaman son birkaç gün içinde bu yeni, biraz Bavyeralı sesi kesinlikle duymuş olacaksınız; Hadi dışarı çıkıp futbol oynayalım.
"Ülkemizin en popüler büyükelçisi oldu"
Steinmeier, dünyanın birçok yerindeki insanların Beckenbauer'e hayran kaldığını, saygı duyduğunu ve sevdiğini vurgulayarak, şu şekilde konuştu:
Doğal bir diplomatik yetenek olarak ülkemizin en popüler büyükelçisi oldu.
"Her şey için teşekkür ederim"
Steinmeier duygusal konuşmasında, şunları dedi:
Teşekkür ederim Franz Beckenbauer, her şey için teşekkür ederim.
"Seni çok özledim"
Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness ise şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
12 gün önce aramızdan ayrıldın Franz. Dürüst olmak gerekirse, seni çok özledim.
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