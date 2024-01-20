Franz Beckenbauer için anma töreni gerçekleştirildi 7 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden efsane futbolcu Franz Beckenbauer için Bayern Münih'in stadında anma töreni yapıldı.

AA

Almanya'da 7 Ocak'ta 78 yaşında hayatını kaybeden efsane futbolcu Franz Beckenbauer için Münih Allianz Arena'da bir anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, spor ve siyaset dünyasından temsilcilerin yanı sıra Beckenbauer'in arkadaşları ve 30 bin taraftar katıldı.

"Cennette meleklerin spor yapıp yapmadığını bilmiyorum"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

Cennette meleklerin spor yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ama eğer öyleyse, o zaman son birkaç gün içinde bu yeni, biraz Bavyeralı sesi kesinlikle duymuş olacaksınız; Hadi dışarı çıkıp futbol oynayalım.

"Ülkemizin en popüler büyükelçisi oldu"

Steinmeier, dünyanın birçok yerindeki insanların Beckenbauer'e hayran kaldığını, saygı duyduğunu ve sevdiğini vurgulayarak, şu şekilde konuştu:

Doğal bir diplomatik yetenek olarak ülkemizin en popüler büyükelçisi oldu.

"Her şey için teşekkür ederim"

Steinmeier duygusal konuşmasında, şunları dedi:

Teşekkür ederim Franz Beckenbauer, her şey için teşekkür ederim.

"Seni çok özledim"

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness ise şu ifadeleri kullandı:

12 gün önce aramızdan ayrıldın Franz. Dürüst olmak gerekirse, seni çok özledim.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)