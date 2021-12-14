Frenkie de Jong'un babası: Avrupa'nın en iyi 5 kulübünden teklif var

Frenkie de Jong'un babası: Avrupa'nın en iyi 5 kulübünden teklif var

Barcelona'nın yıldız orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un babası John de Jong, "Avrupa'nın en iyi 5 kulübünden telefon aldım" dedi.

İspanya La Liga devi Barcelona'nın yıldız orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un babası John de Jong, transfer için açıklamalarda bulundu.

Manchester United ve Bayern Münih'in ilgisinin olduğu iddiaları hakkında konuşan John de Jong, "Öncelik tabii ki futbolun nasıl oynandığı ve nasıl bir takım olduğu ancak İngiltere ve Almanya'da hava durumu genellikle kötü oluyor. Bu da çok önemli bir etken." ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’NIN EN İYİ 5 KULÜBÜNDEN TELEFON ALDIM”

Avrupa'nın en iyi 5 kulübünden teklif aldıklarını dile getiren baba de Jong, "Barcelona'nın paraya ihtiyacı olduğunu biliyorum. Frenkie'ye gelecek olan bir teklif, kulübün elini rahatlatabilir. Ancak onun yakın zamanda takımdan ayrılacağını düşünmüyorum. Buna rağmen Avrupa'nın en iyi 5 kulübünden telefon aldım." dedi.

Bu sezon Barcelona formasıyla 19 resmi maça çıkan de Jong, 1 gol-2 asistlik bir performans sergiledi.