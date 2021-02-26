Fritz Keller: Mesut Özil'e yanlış yaptık

Almanya Federasyonu Başkanı Fritz Keller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için linç edilen Mesut Özil'e karşı yanlış yaptıklarını kabul etti.

Almanya Futbol Federasyonu, yıllar sonra hatasını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Alman kamuoyu tarafından haksız yere linç edilen, F.Bahçe'nin 32 yaşındaki futbolcusu Mesut Özil'e yanlış yapıldığını vurgulayan Keller, Bild'e şu açıklamayı yaptı:

"BÖYLE GİTMEMELİYDİ"

"Milli takıma önemli hizmetler veren Mesut böyle gitmemeliydi. Hatalar yapıldı. Kendisine koronavirüs süreci normalleştikten sonra görüşmek istediğimi ilettim."

Bilindiği gibi Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini duyurmuştu.

Özil ise F.Bahçe'nin kendisi için düzenlendiği imza töreninde 'Almanya Milli Takımı'na geri dönüş olabilir mi?' sorusuna ise "Almanya Milli Takımı'nda asla bir daha oynamam. Kendilerine başarılar diliyorum." yanıtını vermişti.