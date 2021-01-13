Fritz Keller'den Mesut Özil'e uzlaşma mektubu

Alman basını, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller'in Mesut Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini ancak Mesut'un bu yaklaşıma olumsuz yanıt verdiğini yazdı.

Almanya'nın yüksek tirajlı gazeterinden Bild, Almanya Futbol Federasyonu yeni Başkanı Fritz Keller'in Mesut Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini ama şimdiye kadar yayınlanmasını istemediğini açıkladı.

Gazetede yer alan haberde, 7 Ekim 2020'de Almanya'nın Köln kentinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı ve 3-3 biten özel karşılaşma öncesi Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller'in, Mesut Özil'e uzlaşı için mektup gönderdiğini ortaya çıkardı.

MESUT UZLAŞMAK İSTEMEDİ

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ü kaynak göstererek verilen haberde, Mesut Özil'in uzlaşmak istemediğini bildirdi. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller'in, teklifini kabul etmeyen Özil'in yaklaşımına saygı duyduğu vurgulandı.

"MASAYA OTURURSA ÇOK MUTLU OLURUZ"

Ayrıca gazete haberinde, Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Löw'ün "Başkanımızın Mesut ile temasa geçtiğini öğrendik. Bir araya gelinir, masaya oturursa çok mutlu oluruz. Mesut ile doğum gününde WhatsApp üzerinden zaten iletişim halindeydim, bana döndü teşekkür etti." şeklindeki açıklamasına da yer verildi.

Mesut Özil, Almanya Milli Takım formasını en son 27 Haziran 2018 tarihinde Güney Kore'ye karşı 2-0'lık skorla biten maçta giyerken, Almanya, ön eleme turuyla Rusya'da yapılan Dünya Kupası finallerine çıkmıştı.



