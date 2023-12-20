Frosinone'ye farklı yenilen Napoli kupadan elendi Frosinone, İtalya Kupası son 16 turunda konuk olduğu Napoli'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

AA & Ensonhaber

İtalya Kupası son 16 turunda Napoli, Serie A'nın mütevazı bütçeli takımlardan Frosinone'yi ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

2. yarıda Frosinone fırtınası esti

Frosinone, 65'te Barrenechea, 70'te Caso, 90+1'de penaltıdan Cheddira ve 90+5'te Harroui'nin ağları sarsmasıyla 4-0 kazanarak büyük sürprize imza attı ve çeyrek final biletinin sahibi oldu.

Frosinone, çeyrek finalde Juventus-Salernitana eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.