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Fulham da küme düştü
İngiltere Premier Ligi'nde Sheffield United ve West Bromwich Albion’un ardından küme düşen 3. takım Fulham oldu.
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 11:36
- Güncelleme : 11.05.2021 - 11:43
Premier Lig’de sahasında Burnley’e 2-0 mağlup olan Fulham sezonun bitimine 3 hafta kala küme düştü.
CHAMPIONSHIP’E DÜŞTÜ
Premier Lig’in 35. haftasında oynanan karşılaşmada 18. sırada yer alan Fulham, rakibi Burnley’e 2-0 kaybetti. Bu sonuçla beraber ligden düşmesi kesinleşen İngiliz kulüp seneye Championship’te yoluna devam edecek.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada Ashley Westwood ve 44. dakikada Chris Wood kaydetti. Bu sonuçla puanını 39’a çıkaran Burnley 14.sıraya yükselip rahat bir nefes aldı.