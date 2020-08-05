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    Fulham Premier Lig'e yükseldi

    İngiltere Championship play-off final maçında Brentford'u 2-1 mağlup eden Fulham, Premier Lig'e yükselen son takım oldu.
    • AA
    • 05.08.2020 - 01:38
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    Fulham Premier Lig'e yükseldi

    Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası golsüz tamamlandı.

    İki Londra ekibinin mücadelesinde Fulham, uzatma devrelerine giden maçın 105. ve 117. dakikalarında Joe Bryan'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Brentford'un 120+4. dakikada Henrik Dalsgaard'ın golüyle farkı bire indirdiği maç bu skorla tamamlandı.

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    PREMİER LİG'E YÜKSELEN SON TAKIM OLDU

    Londra ekibi Fulham, bu skorla, 1 yıl aranın ardından Premier Lig'de yeniden mücadele etme şansı elde etti.

    Championship'te sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Leeds United ve West Bromwich Albion doğrudan Premier Lig'e çıkmıştı.

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