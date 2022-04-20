Fulham yeniden Premier Lig’de

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’e veda eden Fulham, İngiltere Championship'in 43. haftasında sahasında aldığı galibiyetle bitime üç hafta kala yeniden Premier Lig’e yükselmeyi garantiledi.

İngiltere Championship ekiplerinden Fulham, sahasında bu hafta Preston North End'i konuk etti.

Craven Cottage'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip; 9 ve 31'inci dakikalarda Mitrovic ile 34'üncü dakikada Carvalho'nun bulduğu gollerle 3-0 kazanmayı başardı.

Yükselmeyi garantiledi

Bu hafta alınan galibiyet sonucuyla puanını 86'ya yükselten lider Fulham, üçüncü sıra ile arasındaki puan farkını 13'e çıkartarak bitime 3 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantilemiş oldu.

Geçen sezon küme düşmüştü

Fulham, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 38 maç sonrasında topladığı 28 puanla küme düşme üzüntüsü yaşamıştı.