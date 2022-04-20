Petrol
108.18
0.87%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
612.544
0.48%
BTXN Coin
30.43
-2.40%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Fulham yeniden Premier Lig’de

    Geçtiğimiz sezon Premier Lig’e veda eden Fulham, İngiltere Championship'in 43. haftasında sahasında aldığı galibiyetle bitime üç hafta kala yeniden Premier Lig’e yükselmeyi garantiledi.
    • 20.04.2022 - 15:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fulham yeniden Premier Lig’de

    İngiltere Championship ekiplerinden Fulham, sahasında bu hafta Preston North End'i konuk etti.

    Craven Cottage'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip; 9 ve 31'inci dakikalarda Mitrovic ile 34'üncü dakikada Carvalho'nun bulduğu gollerle 3-0 kazanmayı başardı.

    Yükselmeyi garantiledi

    Bu hafta alınan galibiyet sonucuyla puanını 86'ya yükselten lider Fulham, üçüncü sıra ile arasındaki puan farkını 13'e çıkartarak bitime 3 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantilemiş oldu.

    Fulham yeniden Premier Lig’de #1

    Geçen sezon küme düşmüştü

    Fulham, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 38 maç sonrasında topladığı 28 puanla küme düşme üzüntüsü yaşamıştı.

    Fulham yeniden Premier Lig’de #2


    İlginizi Çekebilir

    Nevşehir'de çukura düşen köpeği kurtarmak isteyen 3 kişi mahsur kaldı
    Yaşam

    Nevşehir'de çukura düşen köpeği kurtarmak isteyen 3 kişi mahsur kaldı

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Bilim Kurulu maske için toplanıyor
    Gündem

    Bilim Kurulu maske için toplanıyor

    Görüş Bildir