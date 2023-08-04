Futbol dünyasında Suudi Arabistan rüzgarı esiyor Futbolda geçmiş yıllarda Çin'i etkisi altına alan astronomik bedelli transfer rüzgarı, bu yıl da rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.

AA & Ensonhaber

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, futbola ayırdığı büyük bütçeyle Al Ahli, Al Hilal, Al Ittihad ve Al Nassr kulüplerinin yüzde 75'ini devraldı.

Dünyanın en iyi ligleri arasına girme hedefiyle futbola büyük yatırım yapan Suudi Arabistan, 2023-2024 sezonu öncesi transfer dönemine damga vurdu.

Milli takımlar, kulüpler ve sporcular için başarıyı yükseltmek adına özel sektörün futbolun gelişimine katkı sağlamasını amaçlayan Suudi Arabistan, bu bütçe sayesinde yüksek maaşlarla yıldız futbolcuların dikkatini çekti.

Astronomik bedelli transferlerle kadrolarını güçlendiren söz konusu ekipler, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Karim Benzema, N'Golo Kante, Ruben Neves, Roberto Firmino ve Riyad Mahrez gibi birçok üst düzey futbolcuya imza attırdı.

İlk ateş Ronaldo'dan

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Aralık 2022'de Al Nassr'a transfer olarak Suudi Arabistan futbolunun gündeme gelmesini sağladı.

Tecrübeli futbolcunun yıllık kazanacağı ücretin, 200 milyon euroyu bulacağı öne sürüldü.

Yapılan eleştirilere rağmen birçok futbolcu, Portekizli yıldızın ayak izlerini takip ederek Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Portekizli Luis Castro'nun çalıştırdığı Al Nassr, Ronaldo'dan sonra Bayern Münih'ten Sadio Mane'yi 30 milyon euro, Lens'tan Seko Fofana'yı 25 milyon euro, Inter'den Marcelo Brozovic'i 18 milyon euro ve Manchester United'dan Alex Telles'i 7 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattı.

Yaz transfer dönemi Benzema transferiyle hareketlendi

Real Madrid'den ayrılan Fransız forvet Karim Benzema'nın son şampiyon Al Ittihad'a imza atmasıyla kulüplerin transfer hareketliliği arttı.

Altın Top ödülünün son sahibi Benzema da Ronaldo gibi yıllık 200 milyon euro maaşla Al Ittihad'a transfer oldu.

Al Ittihad, Benzema'nın yanı sıra Chelsea'den Fransız N'Golo Kante, Liverpool'dan Brezilyalı Fabinho ve Celtic'ten Portekizli Jota'yı renklerine bağladı. Teknik direktörlüğünü Portekizli Nuno Espirito Santo'nun yaptığı Al Ittihad, Fabinho için 46 milyon avro, Jota için 29 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Yıllık 100 milyon euro maaş ödenen Kante ise astronomik ücret kazanan oyuncular arasına girdi.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'in transferleri

Teknik direktörlüğe Portekizli Jorge Jesus'u getiren Al Hilal, yüksek bonservis bedelleriyle Brezilyalı Malcom, Portekizli Ruben Neves, Sırp Sergej Milinkovic-Savic ve Senegalli Kalidou Koulibaly'yi transfer etti.

Al Hilal, Malcom'u Zenit'ten 60 milyon euro, Neves'i Wolverhampton'dan 55 milyon euro, Milinkovic-Savic'i Lazio'dan 40 milyon euro ve Koulibaly'yi Chelsea'den 23 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Al Ahli hücum hattını güçlendirdi

Al Ahli, hücum hattına yaptığı transferlerle göze çarptı.

Teknik direktörlük için Alman Matthias Jaissle ile anlaşan Al Ahli, Manchester City'den Cezayirli Riyad Mahrez'e 35 milyon euro, Newcastle United'dan Fransız Allan Saint-Maximin'e 27 milyon euro, Chelsea'den Senegalli Edouard Mendy'ye 18,5 milyon euro bonservis bedeliyle imza attırırken, Liverpool ile kontratı sona eren Brezilyalı Roberto Firmino'yu da bedelsiz kadrosuna dahil etti.

Öte yandan takımın başına İngiliz çalıştırıcı Steven Gerrard'ı getiren Al Ittifak, Liverpool'dan İngiliz Jordan Henderson'ı 14 milyon euro bonservisle, Olimpik Lyon'dan ayrılan Fransız Moussa Dembele'yi ise bedelsiz renklerine bağladı.

Messi ve Mbappe teklifleri reddetti

Arjantinli Lionel Messi ve Fransız Kylian Mbappe, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddetti.

Al Hilal, iki futbolcu için de dudak uçuklatan transfer teklifleri sundu. Kulübün Messi'ye 500 milyon euro, Mbappe'ye ise 1 milyar euroyu bulan yıllık maaş teklifi yaptığı öne sürüldü.