Futbolseverler, Lionel Messi'nin gözünden maçı takip edecek

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2023 yılından bu yana kariyerini ABD'de sürdüren yıldız futbolcu Lionel Messi'nin hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşandı.

Takımı Inter Miami'ye MLS Cup 2024'te liderlik eden Arjantinli oyuncunun, sahadaki her hareketi yakından ve kişisel olarak izlenebilecek.

MESSI'NİN GÖZÜNDEN TAKİP EDİLECEK

MLS'in yeni uygulaması "Player Spotlight" ile Inter Miami'nin MLS CUP 2024'te oynayacağı maçta Lionel Messi'nin göğsüne bir kamera takılacak.

Arjantinli yıldızın gözünden maçın tüm anları anbean Tiktok platformundan şifresiz olarak yayınlanacak.

Inter Miami'nin cuma gecesi oynayacağı maçta futbolseverler karşılaşmayı ilk kez sadece Messi'nin kamerasından takip edebilecek.

36 MAÇTA 33 GOL ATTI

Yıldız isim, Inter Miami formasıyla 36 maça çıktı. 37 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 33 gol ve 17 asistlik skor katkısı verdi.