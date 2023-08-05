Futbolu bırakan Buffon Milli Takım'da 45 yaşında kariyerini noktalama kararı alan Gianluigi Buffon, İtalya Milli Takımı'nda yönetici olacak.

AA & Ensonhaber

İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz günlerde aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Buffon, İtalya Milli Takımı'nda genel koordinatörlük görevine getirildi.

"Gİgi eve dönüyor"

Federasyon başkanı Gabriele Gravina yaptığı açıklamada,

Bugün İtalya Milli Takımı için harika bir gün çünkü Gİgi eve dönüyor. Buffon bizim futbolumuz için bir ikon ve çok özel bir insan.

şeklinde konuştu.

"O çocuk, hala hayal kurmak istiyor"

Milli takımla 175 maça çıkan efsane kaleci de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: