Gabaski'nin ilginç penaltı kurtarma yöntemi

Mısır'ın deneyimli eldiveni Gabaski, Senegal maçında su şişesine yazdığı penaltı istatistikleriyle şaşırttı. Rakip takımın analizini kopya çeken Mısırlı, maç boyunca 2 penaltı kurtardı.

Senegal Milli Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.

Maça, Mısır'ın kalecisi Gabaski'nin penaltı performansı damga vurdu.

PENALTI İSTATİSTİKLERİNİ SU ŞİŞESİNE YAZDI

Mücadelenin başında penaltı kazanan Senegal'de topun başına geçen Mane'nin penaltısını kurtarak deneyimli file bekçisinin sırrı ise su şişesi çıktı.

Maç öncesinde Senegalli futbolcuların penaltı istatistiklerinin çıktısını su şişesine saran Gabaski, normal sürede ve penaltılarda birer penaltı kurtarsa da takım arkadaşlarının yetersiz kalması yüzünden kupayı kazanamadı.

33 yaşındaki eldivenin ilginç yöntemi ise izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.

TURNUVADA 5 PENALTI KURTARDI

Öte yandan Gabaski, turnuva boyunca 5 penaltı kurtarışı yaparak da iyi bir performans sergiledi.