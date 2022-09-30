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    Gabriel Jesus'tan Pep Guardiola açıklaması

    Arsenal'in sezon başında transfer ettiği Gabriel Jesus, Manchester City'den ayrılık kararını nasıl aldığını ve Pep Guardiola ile arasındaki ilişkiye dair itiraflarda bulundu.
    • 30.09.2022 - 19:01
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 19:03
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    Gabriel Jesus'tan Pep Guardiola açıklaması

    Bu sezon Premier Lig devi Manchester City'den Arsenal'e transfer olan Brezilyalı golcü Gabriel Jesus, eski Teknik Direktörü Pep Guardiola hakkında konuştu.

    "Pep Guardiola'nın bir şeyler yapmak istediği açıktı"

    ESPN'de yer alan habere göre Manchester City'den ayrılık sürecini anlatan Jesus, "Manchester City'de geçirdiğim süre boyunca çok mutluydum. Ayrılığım orada mutlu olmadığımdan değil, ama bazı şeyleri anlamanız gerekiyor. Pep Guardiola'nın bir şeyler yapmak istediği açıktı. Benimle ya da kimseyle bir sorunu yoktu. Önemli olan Guardiola'nın futbolu anlama şekli ve ne istediğiydi. Bir süre bunu kabul ettim ama sonrasında ayrılmaya karar verdim." sözlerini dile getirdi.

    Gabriel Jesus tan Pep Guardiola açıklaması #1

    "Ona her şey için teşekkür ettim"

    Guardiola ile yaşadığı fikir anlaşmazlığının aralarındaki ilişkiye zarar vermediğini de aktaran Brezilyalı futbolcu, "Ona her şey için teşekkür ettim, anlayış gösterdi ve yolumuza devam ettik." dedi.

    Gabriel Jesus tan Pep Guardiola açıklaması #2

    "City'de forvet oyuncusu topa çok dokunmuyor"

    Arsenal ile Manchester City'deki futbolun farklarına da değinen yıldız futbolcu, "Arsenal'de durum farklı. Futbol farklı. City'de forvet oyuncusu topa çok dokunmuyor, bunu maçları izleyerek anlıyorsunuz. Bu yüzden ayrılmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

    Gabriel Jesus tan Pep Guardiola açıklaması #3

    Arsenal kariyerine iyi başladı

    Sezon başında Arsenal'e transfer olan Gabriel Jesus yeni takımına çabuk alıştı. 25 yaşındaki futbolcu, Arteta yönetiminde çıktığı 8 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.


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