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    Gabriel Jesus'un kırmızı kart gördüğü pozisyon

    Gabriel Jesus'un kırmızı kart gördüğü pozisyon

    Brezilya'nın Şili ile karşılaştığı Copa America çeyrek final karşılaşmasına Gabriel Jesus'un yaptığı sert hamle damgasını vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 09:51
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    Rio da Janeiro'da oynana Copa America çeyrek final karşılaşmasına Manchester City'li santrfor Gabriel Jesus'un rakibine yaptığı hamle damga vurdu.

    UÇAN TEKME

    Maçın 48. daikasında Şilili defans oyuncusu Eugenio Mena'ya uçan tekme atan Jesus direkt kırmızı kart görürken, Brezilya 42 dakikasını 10 kişi sürdürdüğü mücadeleyi Lucas Paquetá'nın 46. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

    Jesus, yarı finalde Peru ile oynanacak maçta kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

    Gabriel Jesus'un kırmızı kart gördüğü pozisyon - İZLE

    BREZİLYALILAR "MÜDAHALE YOK" DİYOR

    Öte yandan sosyal medyada Brezilyalı taraftarlar 24 yaşındaki forvetin rakibine müdahalede bulunmadığını savundu.

    Gabriel Jesus un kırmızı kart gördüğü pozisyon #1

    Gabriel Jesus un kırmızı kart gördüğü pozisyon #2

    Gabriel Jesus un kırmızı kart gördüğü pozisyon #3

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