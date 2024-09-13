Galatasaray istiyordu! Nicola Zalewski, Roma'da kadro dışı bırakıldı Galatasaray'a transfer olmayı reddeden Polonyalı Nicola Zalewski, Roma tarafından kadro dışı bırakıldı.

Haber Merkezi

Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 ile başlayan Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği ancak transferini bir türlü bitiremediği Nicola Zalewski ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Kariyerini İtalya Serie A ekibi Roma'da sürdürmeye devam eden Polonyalı futbolcu, kadro dışında kaldı.

TAKIMDAN AYRILMAYI KABUL ETMEDİĞİ İÇİN KADRO DIŞI

Sky Italia'nın haberine göre Nicola Zalewski, Galatasaray'a transfer olmayı reddettiği için kulüp tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

Roma yöneticileri, sözleşme uzatmaya yanaşmayan ve Galatasaray'dan elde edebilecekleri olası transfer kazancının gerçekleşmemesi nedeniyle bu kararı aldı.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki oyuncunun Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen sol kenar oyuncusu, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.