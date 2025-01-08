Galatasaray, Mikautadze için Bafetimbi Gomis'i devreye soktu
Haber Merkezi

Forvet hattının her bölgesinde oynayabilecek yıldız isteyen Okan Buruk 1 numaralı hedef olarak Lyon'dan Georges Mikautadze'yi belirlemişti.

Yönetim de Gürcü forvet konusunda tüm imkanlarını seferber etti.

Son olarak Fransız kulübüne 22 milyon euro artı 2 milyon euro bonus önerildi.

GALATASARAY'I ANLATACAK

Gelecek yanıt beklenirken sarı-kırmızılılar, işi sağlama alma adına Bafetimbi Gomis'i de devreye soktu.

Lyon'un efsane futbolcularından olan, Cimbom'da oynadığı döneme de damga vuran Gomis'ten, Mikautadze'ye, Türkiye ve Galatasaray'ı anlatması istendi.

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Ercan Ertan
Muhabir