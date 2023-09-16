Galatasaray - Samsunspor maçının muhtemel 11'leri
ensonhaber.com

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen'de yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlıı yayınlanacak.

Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda maça çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Eksikler

Galatasaray'da takıma yeni katılan Davinson Sanchez maç kadrosunda yer almayacak. Zaha'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Tete, Kerem, Icardi

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Schindler, Taylan, Ntcham, Bole, Emre, Fofana, Marius