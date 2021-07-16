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    Galatasaray Sofyan Amrabat ile temas halinde

    Galatasaray Sofyan Amrabat ile temas halinde

    Galatasaray, eski futbolcusu Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Fiorentina'nın Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat'ı istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 09:37
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    Bu sezon transferde doğru adım atmak isteyen Galatasaray Fiorentina'nın Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat ile ilgileniyor.

    KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

    Çizme basını, Galatasaray'ın Amrabat için Fiorentina ile görüşmelere başladığı ve Faslı oyuncu için ısrarcı olduğunu belirtti.

    24 yaşında olan ve orta sahada görev yapan Faslı yıldız futbolcu Sofyan Amrabat için Galatasaray'ın kiralama formülünü devreye soktuğu öğrenildi. Geçen sezonu Verona'da kiralık olarak tamamlayan oyuncu için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

    İtalyan Ligi ekiplerinden Fiorentina ile 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Sofyan Amrabat'ın güncel piyasa değeri ise tam 15 milyon euro.

    Galatasaray Sofyan Amrabat ile temas halinde #1

    FATİH TERİM ONU BEKLİYOR

    Şampiyonlar Ligi ön elemeleri sebebiyle sezonu erken açan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in de Amrabat transferi için gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

    Galatasaray Sofyan Amrabat ile temas halinde #2

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