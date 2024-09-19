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Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi Ajax, Fortuna Sittard'a fark attı

Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi Ajax, Fortuna Sittard'a fark attı Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta erteleme maçında konuk ettiği Fortuna Sittard'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.