Galatasaray'da gündemde Jhon Arias var

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Ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray’da, Jhon Arias defteri kapanmadı.

Sarı-kırmızılılar, son olarak yazın transfer etmeye çalıştığı ancak yüksek bonservisi nedeniyle alamadığı Kolombiyalı futbolcu için yeniden düğmeye bastı.

Brezilya ekiplerinden Fluminense forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılıların devre arasında tekrar devreye gireceği öğrenildi.

18 MİLYON EURO İSTENMİŞTİ

Kolombiyalı futbolcuyu çok isteyen ancak amacına ulaşamayan teknik direktör Okan Buruk’un talebi doğrultusunda hareket eden yönetimin bu sefer mutlu sona ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

Daha önce 18 milyon euro bonservis isteyen Flumuninse ile yapılacak pazarlıklarda eski futbolcusu Melo’yu da devreye sokacak olan Galatasaray’ın 12 milyon euroyu gözden çıkardığı bildirildi.

BU KEZ İNDİRİM YAPACAKLAR

Yaz döneminde katı bir tutum sergileyen Brezilya ekibinin 2026’da kontratı bitecek yetenekli futbolcu konusunda bu sefer indirim yapabileceği öğrenildi.

Vatandaşı Davinson Sanchez’in sözleri sonrası Galatasaray’da oynama fikrine çok sıcak bakan Jhon Arias’ın bastırmasıyla mutlu sona ulaşılabileceği kaydedildi.

Okan Buruk’un devre arasında mutlaka alınmasını istediği Arias için önümüzdeki günlerde Fluminense ile temasların başlayacağı vurgulandı.

Fluminense’de 4. sezonunu geçiren Jhon Arias 190 maçta 84 gole doğrudan katkı yaptı. Rakip ağları 42 kez havalandıran Kolombiyalı yıldız 42 kez de gol pası verdi.