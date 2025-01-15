Galatasaray'da ibre yeniden İlkay Gündoğan'a döndü

Haber Merkezi

Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'a senelik 5 milyon euro garanti maaş üzerinden 2 yıllık sözleşme teklif etmesi İngiliz basınında detaylarıyla yer alırken sarı-kırmızılı kulübün, bu transferdeki ısrarına devam ettiği öğrenildi.

"BU TAKIMIN LİDERİ OL"

Bu kez teknik direktör Okan Buruk'un, bizzat İlkay'ı arayarak "Gel bu takımın sahadaki lideri ol" dediği, 34 yaşındaki orta sahanın ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Galatasaray'ın sadece İlkay Gündoğan'ı değil, kulübü Manchester City'yi de ikna etmesi gerekiyor. Çünkü İngiliz devi, yıldız futbolcuyu antrenör kadrosuna katmak istiyor.

SICAK BAKIYOR

Sezon başında Barcelona'ya veda edip Manchester City'ye geri dönen İlkay, uzun süren mağlubiyet serisinin sonlarına doğru hocası Guardiola tarafından kulübeye çekildi.

İlk 11'deki yerini kaybeden deneyimli oyuncu, "Çocukluk aşkım" dediği Galatasaray'a transfer olmaya gayet sıcak bakıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İlkay'ın Galatasaray'a "Evet" demesi durumunda, City cephesinin zorluk çıkarmayı düşünmediği de gelen haberler arasında.

Sarı-kırmızılılar işte bu yüzden önce İlkay Gündoğan'ı ikna edip, ardından City'ye baskı kurmayı planlıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de bu sezon 27 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.