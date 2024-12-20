Galatasaray'da Pablo Solari sesleri

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Arjantin'in köklü kulübü River Plate, Claudio Echeverri'yi Manchester City'ye kaptırmasının ardından başka bir ayrılığa daha hazırlanıyor.

Galatasaray, River Plate'in gözden çıkardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Pablo Solari ile ilgileniyor.

Solari'nin sözleşmesi yakın zamanda Aralık 2027'ye kadar yenilendi. Ancak, Arjantin kulübü oyuncuyu 25 milyon dolar olan serbest kalma bedelinin çok daha altında, 10 milyon dolara satmaya razı olmuş durumda.

BONSERVİSİNİN YÜZDE 60'I RIVER PLATE'E AİT

River Plate, Pablo Solari'nin bonservisinin yüzde 60'ına sahip.

Bu nedenle, transferin gerçekleşebilmesi için Arjantin kulübünün yanı sıra, oyuncunun diğer kulüp bonservis paylarını elinde bulunduran Colo Colo ve Talleres kulüplerinin de ikna edilmesi gerekecek.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Pablo Solari'nin adı bir süre önce Beşiktaş ile de anılmıştı. Ancak, River Plate o dönem oyuncuyu satmayı düşünmedi ve diğer kulüplere ait bonservis paylarını satın alarak Siyah-beyazlı kulübü transferden saf dışı bırakmaya çalışmıştı.

PABLO SOLARI'NİN PERFORMANSI

Bu sezon River Plate'te 42 maça çıkan Pablo Solari, 10 gol ve 5 asistlik etkili bir performans sergileyerek adından söz ettirdi.