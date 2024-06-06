Galatasaray'dan Anthony Martial hamlesi! Uygun maaş bekleniyor...

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Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak 24. kez bu mutluluğu yaşayan Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak istiyor.
ESPN'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, İngiliz devinden ayrılan Martial ile ilgileniyor.
Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 28 yaşındaki Fransız forvet için Galatasaray'ın temaslara başladığı belirtildi.
Galatasaray ikna edecek
Haberin detaylarında; Süper Lig devinin, oyuncuyu uygun bir maaş karşılığında renklerine bağlamak istediği ve Martial'i bu konuda ikna etmek zorunda olduğu aktarıldı.
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