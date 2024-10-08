Galatasaray'ı eleyen Young Boys'un teknik direktörü Rahmen, görevini bıraktı Young Boys, teknik direktör Patrick Rahmen ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

AA & Ensonhaber

İsviçre ekibi Young Boys, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ı eleyerek dikkat çekmesine rağmen ligde ve Avrupa’da yaşadığı üst üste başarısız sonuçlar sonrası Teknik Direktör Patrick Rahmen ile yollarını ayırdı.

Kulüp, yaptığı resmi açıklamayla Rahmen'in görevine son verildiğini duyurdu ve geçici olarak U21 takımı teknik direktörü Joel Magnin’in takımın başına getirildiğini açıkladı.

ASTON VİLLA'DAN 3, BARCELONA'DAN 5 GOL YEDİLER

Galatasaray'ı ilk maçta 3-2, deplasmanda da 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükselen İsviçre ekibi Young Boys, gruptaki ilk iki maçında kötü sonuçlar aldı: Aston Villa’ya 3-0, Barcelona’ya ise 5-0 yenildi.

9 HAFTA SONUNDA LİGİN DİBİNDE

Lig performansında da aynı sorunları yaşayan takım, 9 hafta sonunda sadece 6 puan toplayarak ligin dibine demir atmış durumda.