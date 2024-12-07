Galatasaray'ın istediği Jhon Arias tehdit ediliyor

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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Jhon Arias, Brezilya'da kötü günler geçiriyor.

Fluminense'nin yıldızı Jhon Arias, Cuiaba ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları karşılaşmada penaltı kaçırdı.

TEHDİTLER ALMAYA BAŞLADI

Karşılaşmanın 28. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Arias, tehditler almaya başladı. Fluminense taraftarları, Kolombiyalı oyuncuya tepki gösterdi.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Önceki hafta gol atmasına karşın yine bir penaltıdan yararlanamayan Arias'a gelen tehditler yankı uyandırdı.

27 yaşındaki kanat oyuncusu, Brezilya ekibinde 194 maça çıktı ve 43 gol, 42 asistlik performans sergiledi.